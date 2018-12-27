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"Владимирскую" проверяли больше часа
Сегодня, 19:31
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Rybka123

"Владимирскую" проверяли больше часа

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В данный момент метро работает в штатном режиме.

В понедельник, 25 февраля, станция метро "Владимирская" была закрыта для пассажиров на вход и выход больше часа. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 18:10, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 19:15. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.

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Фото: Piter.TV

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Теги: бесхозный предмет, владимирская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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