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"Владимирскую" и переход на "Достоевскую" открыли после проверки
Сегодня, 17:08
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Asyaromanenkova
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"Владимирскую" и переход на "Достоевскую" открыли после проверки

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Станция метро "Владимирская" и переход на "Достоевскую" проверили. сообщает пресс-служба подземки.

Станцию метро красной ветки "Владимирская" и переход на "Достоевскую" открыли после проверки. Вестибюли и переходы закрыли из-за бесхозного предмета в 16.16. Поезда проезжали станцию без остановок.

Пассажиры дожидались открытия станции на соседней "Достоевской", "Пушкинской" и "Площади Восстания". В 17.05 станцию открыли. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Проверка заняла почти час.

Это уже третье закрытие станции 13 сентября. Ранее Piter.tv передавал, что метро "Площадь Ленина" закрыто из-за бесхозного предмета. Также с утра ненадолго закрывали "Старую деревню".

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Теги: владимирская , достоевская , метро спб
Категории: Происшествия

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