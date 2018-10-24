Напомним, что депутат хочет собрать как можно больше доказательств для обращения в МВД и Генпрокуратуру.

В среду, 24 октября, Виталий Милонов прибыл на инспекцию петербургского ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок". Мобильный корреспондент сообщает, что депутат мог "проскочить" через черный вход.

Милонов до сих пор не объявлялся к публике. Кто пришел его ждать между собой переговариваются, что он уже внутри, попал через дополнительный вход сообщает корреспондент

Напомним ,что ранее депутат заявил, что необходимо "спасать страну от радужных диверсантов". Милонов прибыл на кинофестиваль для того, чтобы собрать как можно больше доказательств для обращения в МВД и Генпрокуратуру.

Фестиваль проходит в кинолофте "Москва" на пл. Александра Невского 2.

Ранее мы сообщали о том, что Виталий Милонов проведет инспекцию ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок"

Видео и фото:Piter.TV