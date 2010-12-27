Виталий Милонов проведет инспекцию ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок"

Милонов: "Печально, что такие мероприятия проводятся в нашей стране в принципе".

Депутат Госдумы Виталий Милонов проведет общественную инспекцию ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" на предмет соблюдения законодательства РФ. Фестиваль состоится в Санкт-Петербурге в кинолофте "Москва" на пл. Александра Невского 2. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Печально, что такие мероприятия проводятся в нашей стране в принципе. К сожалению, чтобы предотвратить их проведение в будущем - необходимо собирать доказательную и обвинительную базу. Сегодня, вместе с активистами нашего города пойдем изучать этот фестиваль. Надо спасать страну от радужных диверсантов. Виталий Милонов, депутат Госдумы

Милонов хочет собрать как можно больше доказательств для обращения в МВД и Генпрокуратуру.

Ранее на Piter.TV: "А Милонов против!": 9 странных инициатив знаменитого депутата.

Фото: Twitter/Виталий Милонов