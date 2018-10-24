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Милонов не пускает ЛГБТ-представителей на кинофестиваль "Бок о Бок"

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Напомним, что депутат хочет собрать как можно больше доказательств для обращения в МВД и Генпрокуратуру.

Милонов не пускает ЛГБТ-представителей на кинофестиваль "Бок о Бок". Сообщает "Петербургский дневник".

Так, депутат завязал конфликт с сотрудниками службы безопасности фестиваля. Перепалка переросла в "небольние толкания". Известно, что Милонов вызвал сотрудников правоохранительных органов. 

В данный момет кинозазал заблокирован, а посетители в ожидании стоят у входа в кинотеатр.

Ранее мы сообщали о том, что Виталий Милонов прибыл на инспекцию петербургского ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок"

Видео и фото:Piter.TV

 

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Теги: виталий милонов , кинофестиваль бок о бок , лгбт-сообщество
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Кино Картина дня

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