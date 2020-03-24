"Выпить яд": Залужный публично опозорился в Британии

Посол Киева в Лондоне выступил на площадке нежелательной в РФ организации.

Валерий Залужный несколько раз не смог выговорить слово "цивилизованный" на английском языке, а также переврал сюжет трагедии писателя Уильяма Шекспира и обратился за помощью к переводчику через три минуты после начала своей речи. Соответствующий инцидент произошел с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины, действующим послом Киева в Великобритании в ходе выступления на мероприятии аналитического центра Chatham House* (* - признан на территории РФ нежелательной организацией) в Соединенном Королевстве. дипломат отметил, что главный герой в "Отелло" отравился, хотя на самом деле, согласно сюжету, персонаж закололcя.

Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу. Валерий Залужный, экс-главком ВСУ

Залужный допустил мобилизацию украинок во имя "спасения Европы".

Фото и видео: YouTube / Chatham House