"Ветераны России" потребовали уволить Собчак с Первого канала

Председатель организации Ильдар Резяпов направил обращение с требованием увольнения генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

"Ветераны России" потребовали уволить ведущую Ксению Собчак с Первого канала. Сообщение об этом появилось на сайте общественной организации. Там сказано, что её членов возмущают эфиры, в которых телеведущая "разжижает мозги" российской молодёжи.

Отмечается, что председатель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов направил обращение с требованием увольнения генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву. Там сказано, что члены организации возмущены политической позицией телеведущей по многим важным вопросам — например, её недовольство арестом бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. "Ветераны России" уверены, что Собчак при помощи данного эфире пыталась оказать давление на следствие.

Ранее Собчак потребовала возбудить уголовное дело после нападения в монастыре.

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