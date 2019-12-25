"Велес" просит петербуржцев собрать веточный корм для животных

Петербуржцев просят собрать ветки березы, осины, клена, дуба, липы, ольхи или рябины.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что "Велес" попросил петербуржцев помочь с кормами для животных. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Отмечается, что животным нужны веники или ветки лиственных и плодово-ягодных деревьев. Горожан попросили собрать ветки березы, осины, клена, дуба, липы, ольхи или рябины.

Передать соответствующий корм можно в "Велес", предварительно сообщив о приезде.

Ранее мы сообщали о том, что на доме в Петербурге, где жил Михаил Жванецкий, появилась самодельная табличка.

Фото:РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным/вк