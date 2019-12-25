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На доме в Петербурге, где жил Михаил Жванецкий, появилась самодельная табличка
Сегодня, 11:07
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nastya960

На доме в Петербурге, где жил Михаил Жванецкий, появилась самодельная табличка

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Информация распечатана на обычном листе бумаги.

В Кировском районе Петербурга на доме 19 по улице Стойкости появилась самодельная табличка о том, что там жил автор-сатирик Михаил Жванецкий. Информация распечатана на обычном листе бумаги и повешена на дверь подъезда. Об этом сообщили в группе "Кировский район, Санкт-Петербург".

Автор поста подписал: "Самый обычный дом. Необыкновенного человека...".

Сатирик Михаил Жванецкий умер в 86 лет 6 ноября. Прощание с ним проходило в закрытом режиме.

Фото: ВК/ Кировский район, Санкт-Петербург (Борис Кононов)

Теги: жванецкий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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