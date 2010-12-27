Это даст "ЕР" дополнительные места и обеспечат конституционное большинство.

"Ведомости" узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021 в Госдуму. Большое количество малых партий позволит увеличить количество мест для "ЕР", считают эксперты. Если кандидаты не наберут минимум в 5% голосов, то места отойдут партиям, которые барьер преодолели. Это позволит правящей партии обеспечить себе конституционное большинство.

Аналитики объяснили, что "ЕР" по спискам ориентировочно получит 35-40% в трех четвертях округов. Перераспределение мандатов добавит партии дополнительных голосов. Сейчас подобная инициатива обсуждается на совещаниях у начальника управления президента по деятельности Госсовета Александра Харичева.

Чиновники отмечают, что маленьким партиям будет оказана поддержка в сборе подписей. Однако оппозиционным движениям на нее рассчитывать не стоит. На данный момент право принять участие в выборах имеют 52 партии. Из них 13-ти собирать подписи не нужно. Остальным придется подтвердить по 200 тысяч подписей.

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