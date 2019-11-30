Единоросса исключат из партии за пьяную езду

Вопрос взял на контроль столичный депутат.

Депутата Законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина исключат из фракции и партии "Единая Россия" за езду в пьяном виде. Помимо этого он пытался предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Он назвал поведение Вдонина "вызывающим и аморальным" и пообещал лично проконтролировать его исключение из партии. Он также добавил, что пензенский депутат "наплевал на закон и безопасность других людей" и за это будет жестко наказан.

Ранее мы писали о том, что ФСБ задержало замглавы СКР по Свердловской области Михаила Бусылко за взятку в крупном размере.

Видео: YouTube / 112 Украина