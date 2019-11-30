Единоросса исключат из партии за пьяную езду

Депутата Законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина исключат из фракции и партии "Единая Россия" за езду в пьяном виде. Помимо этого он пытался предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Он назвал поведение Вдонина "вызывающим и аморальным" и пообещал лично проконтролировать его исключение из партии. Он также добавил, что пензенский депутат "наплевал на закон и безопасность других людей" и за это будет жестко наказан.
Ранее мы писали о том, что ФСБ задержало замглавы СКР по Свердловской области Михаила Бусылко за взятку в крупном размере.
Видео: YouTube / 112 Украина
Обсуждение ( 1 )
А что из себя представляет многие депутаты городской думы Пензы и ЗакСобрания области, красноречиво свидетельствует следующий вопиющий факт: на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Василий Бочкарев, которого народ пензенский люто ненавидит и дал ему прозвище «Вася-доля» заявил:
"Я хочу попросить всех депутатов прекратить вообще, так сказать, грабить население, грабить «управляйки», как их сегодня называют, и заниматься неприглядными вещами. Для партии неудобно. Я не буду называть фамилий. Все ребята, кто грабит город, кто грабит население, все вы друг друга знаете. Я просто вам обещаю, что я вас всех включу на следующий год в программу проверки в части вашего бизнеса, легальности его, в первую очередь, заработной платы, и аффилированных с вами предприятий. У некоторых — ни кола, ни двора, а стройку такую иногда ведут в области и в городе на подставных лиц, будь здоров. Многие тут шустрые, я их знаю, которые рэкетируют городскую власть. Я об этом знаю, у меня оперативная информация есть. Посиделки в этой столовой городской на предмет «делать нечего»… Хотя все имеют вроде бы работу основную, целыми днями в этой столовой торчите...
Начинайте работать и рэкетом прекращайте заниматься. Не думайте, что мы слепые, что мы не видим или мало знаем. Что-то не знаем, но во время проверок будем знать больше. Вот я вас предупреждаю — все депутаты городской Думы и областного ЗакCобрания, которые связаны с бизнесом и не легализовали свой бизнес, будут включены в план проверки следующего года. Ноги выдернем, значок отнимем и на место поставим. Имидж Пензенской области сегодня зависит не только от губернатора, но и от каждого из вас. Вот давайте вместе создадим проект «Спасение Пензенской области»..."
Согласно утверждениям горе-губернатора В.Бочкарева, ушлые депутаты - "...РЭКЕТИРУЮТ ВЛАСТЬ И ГРАБЯТ НАСЕЛЕНИЕ?.."
Господа правоохранители! Как говорит Владимир Владимирович: "ГДЕ ПОСАДКИ?.."
ПОДРОБНЕЕ >> https://anticriminal.livejournal.com/30852.html