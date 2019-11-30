Замглавы СКР по Свердловской области задержан за крупную взятку

Вместе с ним поймали правозащитника адвокатской палаты Владимирской области.

ФСБ задержало замглавы СКР по Свердловской области Михаила Бусылко за взятку в крупном размере. Сообщение опубликовано на сайте СК.

Адвокат намеревался передать взятку за прекращение дела 18 млн рублей. Однако в ходе расследования ФСБ удалось пресечь незаконную деятельность. Теперь замглавы СКР и адвокат предстанут перед судом по статьям 290 и 291.1 УК РФ.

Следствие настаивает на аресте обоих фигурантов дела. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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