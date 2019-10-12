"Вечерний Ургант" показал свою версию "Джокера"

На YouTube-канале телешоу появилась "русская" версия нашумевшего фильма.

В ней принимает участие другой Джокер, который по сюжету ролика ненавидит рэпера Тимати. Он также приходит на вечернее шоу, но к Ивану Урганту.

"Фильм "Джокер" бьёт кассовые рекорды по всему миру. Зрители отмечают великолепную актёрскую игру Хоакина Феникса – но так считают только те, кто не видел первой версии этого блокбастера, где сыграл совершенно другой актёр!", – так представили видео на передаче.

Перед зрителями с заклеенными ртами выступил певец Доминик Джокер, входивший с Тимати в "Банду" – группу, образованную после завершения сезона "Фабрики Звезд", в котором они оба принимали участие.

Ранее мы сообщали о том, как "Джокер" вошел в десятку лучших фильмов всех времен.

Видео: "Вечерний Ургант" / YouTube