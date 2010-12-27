"Василеостровскую" закрыли из-за подозрительного предмета сразу после "Проспекта Ветеранов"

Вторую за несколько минут станцию закрыли из-за подозрительного предмета. на этот раз недоступна "Василеостровская".

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Василеостровская" закрыта на вход. Причина та же - бесхозный предмет. Вестибюль стал недоступен в 13.53. Сразу же после того, как после проверки открыли станцию "Проспект Ветеранов". На месте ожилают экспертов, которые проверят пакет или коробку.

Обновление. Станцию проверили за семь минут. Уже в 14.00 "Василеостровская" оказалась открытой. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Пассажирам не пришлось долго ждать открытия вестибюля перед дверьми.

Буквально за несколько минут в Северной столице закрыли сразу две станции. Ранее Piter.tv сообщал, что станция "Проспект Ветеранов" закрыта из-за бесхозного предмета.