Погбли около 10 человек, которые хотели напасть на союзные силы Донбасса.

Представители частной военной компании "Вагнер" ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, находившуюся в окрестностях Бахмута, между населенными пунктами Покровское и Клиновое. Соответствующей информацией поделился журналист "РИА Новости", который находится на месте событий. Известно, что уничтожено до десяти представителей украинской стороны. предположительно, погибшие намеревались устроить засаду наступающим боевым подразделениям из союзных сил Донбасса.

Напомним, что ранее корреспондент на месте специальной военной операции н Украине передавал данные о том, что "вагнеровцам" удалось закрепиться в промышленной зоне города Артемовск, который был переименован киевский режимом в Бахмут. Далее военные продвинулись вглубь населенного пункта.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости