В турецком аэропорту задержали четырех россиян

Граждан обвинили в том, что они пытались провезти с собой запрещенные вещества.

Вчера около 14.00 в аэропорту Стамбула правоохранительные органы задержали четырех российских граждан. Об этом стало известно от Генконсульства РФ в турецкой столице. По некоторым данным, задержанные летели из России транзитом через Стамбул. В аэропорту турецкой столицы они ждали пересадку на следующий рейс. Но россиян обвинили в том, что они пытались провезти с собой запрещённые вещества, и взяли под стражу.

Двоих граждан спустя некоторое время отпустили, а остальные целую ночь находились под надзором турецкой полиции. По словам пресс-службы Генконсульства, сотрудники ведомства постоянно контактировали с задержанными гражданами и старались как можно скорее решить вопрос с правоохранительными органами Стамбула. Сегодня утром остальных задержанных также отпустили на свободу. Они планируют продолжить свое путешествие по запланированному маршруту.