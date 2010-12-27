В СПбГУ впервые пройдет международный Петербургский исторический форум

В форуме примут участие ученые из 30 стран мира.

С 29 октября по 3 ноября в Санкт-Петербургском государственном университете пройдет Первый международный Петербургский исторический форум. Иностранные и отечественные ученые обсудят и представят результаты новейших исследований. Все в форуме примут участие более 500 человек, сообщила пресс-служба СПбГУ.

Событие будет посвящено человеку в истории: его среда обитания, взаимодействие людей между собой, а также инструменты, которыми люди творят историю. Свои исследования представят ведущие ученые, представители основных российских и зарубежных вузов, научно-исследовательских организаций, архивов, библиотек и музеев.

Часть лекций и круглых столов будет посвящена юбилейным датам - 85-летию исторических факультетов МГУ, и ЛГУ-СПбГУ, 150-летие Григория Распутина, 250-летие Наполеона Бонапарта и другие.

В первый день исторического форума с приветственным словом выступят ректор СПбГУ Николай Кропачев, директор Государственного Эрмитажа Николай Пиотровский, директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов, директор НИЦ "Курчатовский институт", декан исторического факультета МГУ Лев Белоусов, генеральный директор Президентской библиотеки Илья Быковников и научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков.

За день до начала форума, 28 октября, пройдет научно-просветительская конференция "Идеология империи и политические реалии во времена правления Александра III и Николая II. Подготовка Романовых к выполнению долга перед Россией". Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

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Фото: СПбГУ / "ВКонтакте"