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"ВКонтакте" появилась первая в мире игра о жизни "на ощупь"

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Акцию запустили в честь Международного дня слепоглухих.

Социальная сеть "ВКонтакте" совместно с фондом "Со-единение" и киберспортивным холдингом ESforce разработала первую в мире игру о жизни "на ощупь". Акцию запустили в честь Международного дня слепоглухих. Об этом сообщает ТАСС.

Разработчики игры предложили пользователям соцсети прочувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения. Игроку предстоит угадать предметы и их текстуру через специальные фильтры и аудиоэффекты. Их создали на основе врачебных описаний зрительных недугов и заболеваний.

Также во "ВКонтакте" появилась маска с пятью эффектами, имитирующими восприятия мира людей с нарушением зрения. Эффекты можно наложить на фотографии и видеоролики в своих сториз. Участников акции призывают ставить хештег #ТакВидятСлепоглухие.

Ранее мы писали, что создатели раздевающего девушек приложения объявили о его закрытии.

Видео: ВКонтакте / Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", Ильнар Хакимов

Теги: вконтакте, игра, слепоглухие люди
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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