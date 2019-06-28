"ВКонтакте" появилась первая в мире игра о жизни "на ощупь"

Акцию запустили в честь Международного дня слепоглухих.

Социальная сеть "ВКонтакте" совместно с фондом "Со-единение" и киберспортивным холдингом ESforce разработала первую в мире игру о жизни "на ощупь". Акцию запустили в честь Международного дня слепоглухих. Об этом сообщает ТАСС.

Разработчики игры предложили пользователям соцсети прочувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения. Игроку предстоит угадать предметы и их текстуру через специальные фильтры и аудиоэффекты. Их создали на основе врачебных описаний зрительных недугов и заболеваний.

Также во "ВКонтакте" появилась маска с пятью эффектами, имитирующими восприятия мира людей с нарушением зрения. Эффекты можно наложить на фотографии и видеоролики в своих сториз. Участников акции призывают ставить хештег #ТакВидятСлепоглухие.

Ранее мы писали, что создатели раздевающего девушек приложения объявили о его закрытии.

Видео: ВКонтакте / Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", Ильнар Хакимов