Соцсеть"ВКонтакте" устранила проблемы с загрузкой изображений

Проблемы были зафиксированы в некоторых городах России, в том числе в Санкт-Петербурге.

Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтаке" устранила сбой, который возник у ряда пользователей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Днем 11 сентября пользователи "ВКонтакте" из некоторых городов России сообщали на портале Downdetector о сбое в работе социальной сети. В соцсети не показывались изображения. В компании сообщили, что сбой уже устранили.

У части пользователей не загружались изображения, но мы оперативно все восстановили, сейчас все работает.

В августе в работе Instagram произошел серьезный сбой.

Видео: Youtube/ Ilyes Fellah