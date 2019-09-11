Соцсеть"ВКонтакте" устранила проблемы с загрузкой изображений

Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтаке" устранила сбой, который возник у ряда пользователей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Днем 11 сентября пользователи "ВКонтакте" из некоторых городов России сообщали на портале Downdetector о сбое в работе социальной сети. В соцсети не показывались изображения. В компании сообщили, что сбой уже устранили.
У части пользователей не загружались изображения, но мы оперативно все восстановили, сейчас все работает.
В августе в работе Instagram произошел серьезный сбой.
Видео: Youtube/ Ilyes Fellah
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