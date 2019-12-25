В среду, 22 июля, стало известно о том, что "ВКонтакте" тестирует систему распознавания неприличных жестов в видео. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
Предполагается, что соответствующая система сделает просмотр роликов более комфортным.
Соцсеть "ВКонтакте" обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в "Клипах" — сервисе с короткими вертикальными видео...
пресс-служба социальной сети.
Новая функция основана на распознавании жестов.
Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж открывает доступ в Золотую кладовую с 23 июля.
Фото:pixabay
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