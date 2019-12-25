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"ВКонтакте" тестирует систему распознавания неприличных жестов в видео
Сегодня, 13:53
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IRINA_CHALKINA

"ВКонтакте" тестирует систему распознавания неприличных жестов в видео

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Новая система сделает просмотр роликов более комфортным и станет фильтром для негативного контента.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что "ВКонтакте" тестирует систему распознавания неприличных жестов в видео. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Предполагается, что соответствующая система сделает просмотр роликов более комфортным.

Соцсеть "ВКонтакте" обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в "Клипах" — сервисе с короткими вертикальными видео...

пресс-служба социальной сети.

Новая функция основана на распознавании жестов. 

Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж открывает доступ в Золотую кладовую с 23 июля.

Фото:pixabay

Теги: вконтакте
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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