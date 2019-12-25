Эрмитаж открывает доступ в Золотую кладовую с 23 июля

Сюда будут проводить экскурсии численностью до 5 человек.

После открытия Эрмитаж ежедневно посещает около 1,7 тысячи человек. Каждый из предложенных маршрутов составляет около 2,5 километров. На этой неделе состоится еще одно важное событие в жизни музея. Об этом сообщила пресс-служба музея.

С 23 июля можно посетить с экскурсией Золотую кладовую Галереи драгоценностей и увидеть жемчужины археологического собрания Эрмитажа и восточное художественное оружие. Сюда будут проводить экскурсии численностью до 5 человек.

Также через неделю в Эрмитаже могут увеличить количество сеансов.

Эрмитаж 23 июля примет льготные категории граждан бесплатно.

Фото: ВК/ Государственный Эрмитаж