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Эрмитаж открывает доступ в Золотую кладовую с 23 июля
Сегодня, 12:16
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nastya960

Эрмитаж открывает доступ в Золотую кладовую с 23 июля

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Сюда будут проводить экскурсии численностью до 5 человек.

После открытия Эрмитаж ежедневно посещает около 1,7 тысячи человек. Каждый из предложенных маршрутов составляет около 2,5 километров. На этой неделе состоится еще одно важное событие в жизни музея. Об этом сообщила пресс-служба музея.

С 23 июля можно посетить с экскурсией Золотую кладовую Галереи драгоценностей и увидеть жемчужины археологического собрания Эрмитажа и восточное художественное оружие. Сюда будут проводить экскурсии численностью до 5 человек.

Также через неделю в Эрмитаже могут увеличить количество сеансов.

Эрмитаж 23 июля примет льготные категории граждан бесплатно.

Фото: ВК/ Государственный Эрмитаж

Теги: эрмитаж
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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