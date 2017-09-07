Соцсеть "ВКонтакте"начала в тестовом режиме скрывать число лайков

Сейчас в эксперименте участвует лишь небольшая доля пользователей социальной сети.

Социальная сеть "ВКонтакте" начала тестирование функции скрытия счетчиков "лайков" и репостов под постами пользователей. Об этом сообщил директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.

Мы тестируем разные отображения социальных кнопок под постами в ленте новостей. Один из вариантов - "лайки" и репосты без счетчиков. Андрей Законов

Раньше лайки показывали коммуникацию между автором и его аудиторией, но сегодня это стали воспринимать как мерило качества контента. Сейчас в эксперименте участвует лишь небольшая доля пользователей социальной сети.

Ранее сообщалось, что Instagram начал скрывать количество "лайков" под публикациями пользователей в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Бразилии, Италии и Японии.

В конце 2018 года соцсеть "Вконтакте" получила иск на 100 тысяч за разглашение личных данных.

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