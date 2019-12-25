"ВКонтакте" преобразует голосовые сообщения в текст

"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получат возможность читать голосовые сообщения. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.
За преобразование голосового сообщения в текс отвечают три нейросети, одна распознает произнесенное, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания. Также с помощью новой технологии можно будет найти голосовое сообщение при помощи поиска по тексту.
Функция работает в мобильном приложении VK, в ближайшую неделю она станет доступна всем пользователям. Преобразовать в текст можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд.
Ранее "ВКонтакте" запустил аналог TikTok.
Фото: ВКонтакте
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