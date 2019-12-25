"ВКонтакте" преобразует голосовые сообщения в текст

За преобразование голосового сообщения в текс отвечают три нейросети.

"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получат возможность читать голосовые сообщения. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

За преобразование голосового сообщения в текс отвечают три нейросети, одна распознает произнесенное, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания. Также с помощью новой технологии можно будет найти голосовое сообщение при помощи поиска по тексту.

Функция работает в мобильном приложении VK, в ближайшую неделю она станет доступна всем пользователям. Преобразовать в текст можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд.

Ранее "ВКонтакте" запустил аналог TikTok.

Фото: ВКонтакте