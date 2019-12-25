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"ВКонтакте" преобразует голосовые сообщения в текст
Сегодня, 13:37
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nastya960

"ВКонтакте" преобразует голосовые сообщения в текст

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За преобразование голосового сообщения в текс отвечают три нейросети.

"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получат возможность читать голосовые сообщения. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

За преобразование голосового сообщения в текс отвечают три нейросети, одна распознает произнесенное, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания. Также с помощью новой технологии можно будет найти голосовое сообщение при помощи поиска по тексту.

Функция работает в мобильном приложении VK, в ближайшую неделю она станет доступна всем пользователям. Преобразовать в текст  можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд.

Ранее "ВКонтакте" запустил аналог TikTok.

Фото: ВКонтакте 

Теги: вконтакте, голосовые сообщения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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