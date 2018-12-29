"ВЕДЬНЕДАРОМ": коллективная выставка в Мастерской Полковника на Пушкинской, 10
АРТЛИКБЕЗ № 186
арт-гиды: Вячеслав Корнев, Вадим Климов
операторы: Андрей Кузькин, Игорь Борисов
композитор: Сергей Прокофьев
Санкт-Петербург, 29 января 2019
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"ВЕДЬНЕДАРОМ": выставка в Мастерской Полковника на Пушкинской, 10
Соня Мармеладова, Наташа Ростова, Дама с собачкой, Свидригайлов и другие персонажи русской литературной классики ожили на выставке в главном центре неформального искусства - на легендарной Пушкинской, 10.
"ВЕДЬНЕДАРОМ": коллективная выставка в Мастерской Полковника на Пушкинской, 10
Теги: арт, артликбез, пушкинская 10
Категории: Арт-репортажи,
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