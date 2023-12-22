"ТранспортФест" в Петербурге посетили более 120 тыс. человек

В событии поучаствовали 35 регионов России, пять стран зарубежья: Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Китай.

Более 120 тыс. человек посетили Международный транспортный фестиваль "ТранспортФест" в минувшие выходные в Петербурге. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 20 мая.

В событии поучаствовали 35 регионов России, пять стран зарубежья: Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Китай. На "ТранспортФесте" были представлены около 60 единиц различных видов техники от 40 компаний-экспонентов. Главная новинка для Петербурга – электробус "Сириус".

Напомним, фестиваль открылся 16 мая XXVI Международным конкурсом профессионального мастерства водителей автобусов. Водители городского транспорта сдали зачет. А 17 и 18 мая на Манежной площади и Кленовой улице развернулась выставка инновационного транспорта и оборудования.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга