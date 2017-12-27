"Трансперенси Интернешнл" собрали один миллион рублей для ректора Горного Университета

Организация "Трансперенси Интернешнл" собрала миллион рублей, который выплатит ректору Горного университета Владимиру Литвиненко по решению суда. Об этом сообщается на сайте организации.
Напомним, что ректор подал в суд на "Трансперенси Интернешнл" и "Деловой Петербург" за публикацию расследования, из которого следовало, что Литвиненко потратил деньги, предназначенные на строительство учебных корпусов, на возведение элитного комплекса на Васильевском острове для ректора и его друзей.
Литвиненко счел материалы порочащими его честь и достоинство и потребовал взыскать с "Трансперенси Интернешнл" 30 миллионов рублей. В Василеостровский районный суд постановил антикоррупционщиков выплатит ректору Горного 5 млн рублей, однако позднее горсуд снизил стоимость выплат до одного миллиона и слова журналистов определил как факты.
Сбор средств организация осуществила на своем сайте. Программу они назвали " Собираем лимон правды".
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Фото:скриншот transparency.org.ru