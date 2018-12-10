"Трансперенси": Глава Минпромторга Мантуров в командировках тратил миллионы на президентские люксы

За 2016-2017 гг. министерство потратило минимум 19,2 млн рублей на отели.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в рабочих поездках останавливается в сверхдорогих отелях. Об этом свидетельствуют результаты расследования специалистов из регионального антикоррупционного центра "Трансперенси интернешнл Россия".

Министр промышленности и торговли РФ во время командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей. Так, в 2016 году в Джакарте он снимал номер в The Ritz-Carlton за 218 408 рублей в сутки. В этом же году он посетил Шанхай, где за ночь в отеле The Peninsula Shanghai отдал 1,388 млн рублей.

Специалистам также удалось выяснить, что Минпромторг тратит баснословные деньги и на других своих сотрудников. В целом за 2016-2017 гг. министерство потратило минимум 19,2 млн рублей на проживание в отелях.

"Трансперенси интернешнл Россия" направила заявление в Генпрокуратуру по фактам превышения норм. Материалы расследования перенаправили в Федеральное казначейство, которое пообещало учесть эту информацию. Заявление также попало в Счетную палату и рекомендации в Управление делами президента и правительство.

Ранее мы писали, что в 2018 году за коррупцию уволили более 1,3 тысячи российских чиновников.

Видео: YouTube / Минпромторг России