За 2018 год за коррупцию уволили более 1,3 тысячи российских чиновников

Например, в связи с утратой доверия был уволен заместитель руководителя УФАС России по Санкт-Петербургу.

За 2018 год 1303 чиновников были уволены за коррупционные нарушения. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

За 2017 год эта цифра была немного меньше – 1251 человек. Поводом для увольнения служат: сокрытия сведений о доходах, расходах, имуществе, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.

Например, в связи с утратой доверия был уволен заместитель руководителя УФАС России по Санкт-Петербургу. Так как он не указывал, что имеет долю в коммерческих организациях и получает от них доход в размере более 10 миллионов рублей.

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Фото: Piter.tv​​​​​​​