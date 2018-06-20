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За 2018 год за коррупцию уволили более 1,3 тысячи российских чиновников
Сегодня, 10:29
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nastya960

За 2018 год за коррупцию уволили более 1,3 тысячи российских чиновников

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Например, в связи с утратой доверия был уволен заместитель руководителя УФАС России по Санкт-Петербургу.

За 2018 год 1303 чиновников были уволены за коррупционные нарушения. Об этом сообщает Генпрокуратура России. 

За 2017 год эта цифра была немного меньше – 1251 человек. Поводом для увольнения служат: сокрытия сведений о доходах, расходах, имуществе, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.

Например, в связи с утратой доверия был уволен заместитель руководителя УФАС России по Санкт-Петербургу. Так как он не указывал, что имеет долю в коммерческих организациях и получает от них доход в размере более 10 миллионов рублей.

Ранее на Piter.TV: В России может исчезнуть коррупция: Путин подписал план по борьбе с недугом.
Фото: Piter.tv​​​​​​​

Теги: генпрокуратура, коррупция, чиновники
Категории: Лента новостей, Новости России,

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