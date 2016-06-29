"Транснефть" утвердила верхний предел компенсаций за загрязнение нефтью

Он составил 15 долларов за баррель.

"Транснефть" согласовала предельный уровень, которые компании обязуются выплачивать в случае загрязнения экологии нефтепродуктами и хлорорганическими соединениями. Об этом сообщил глава предприятия Максим Гришин.

Сам механизм компенсаций еще не сформирован. Это непростая задача, которая должна пройти соответствующие процедуры согласования как внутри компании, так и с профильными ведомствами объясняет эксперт

Известно, что согласован размер выплат грузоотправительным фирмам. Компенсации установлены на уровне 15 долларов за каждый баррель. Возможные механизмы урегулирования конфликтов обсуждаются с представителями Министерства энергетики России. Также стало известно, что глава ведомства Александр Новак снова избран на должность председателя совета директоров "Транснефти".

Ранее Piter.tv писал о том, что цены на бензин в России поднимутся не раньше сентября.

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