Эксперт: "Цены на бензин в России поднимутся не раньше сентября"

1 июля перестало действовать соглашение о стабилизации рынка топлива.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо. Об этом сообщило "РИА Новости".

Как считает эксперт, сдерживание цен продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива (соглашение закончилось 1 июля). В связи с этим повышения цен можно ожидать только в сентябре.

Думаю, что устное "джентльменское" соглашение у нефтяников с правительством остается. Игорь Юшков

Также Юшков предположил, что правительство взамен на такие уступки сможет увеличить выплаты компаниям по демпфирующей надбавке. Однако, если к осени нефтяники сообщат о нехватке средств и попросят надбавки, в проблему вмешается Минфин. Тогда, скорее всего, компании захотят возместить свои недополученные деньги путем увеличения цен.

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Видео: YouTube/ Роснефть

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