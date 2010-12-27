Изменения вступают в силу с часа ночи 1 августа и будут действовать до 5 утра 11 августа.

Дорожные работы изменят маршрут трамвая №16 на десять дней. Движение по Старо-Петергофскому проспекту от площади Стачек до набережной Обводного канала будет недоступно с часа ночи 1 августа до 5 утра 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В эти трамвай №16 проследует от конечной станции "Карбюраторный завод" по действующей трассе до конечной станции "Площадь Тургенева".

Ранее мы писали, что петербургские трамваи и троллейбусы изменят маршруты перед днем ВМФ и во время парада.

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