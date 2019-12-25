"Терра Нова" пытается вернуть через суд два участка на намыве Васильевского острова

В районной администрации считают, что на юге намыва и так много домов.

Застройщик АО "Терра Нова" подал в суд на комитет имущественный отношений из-за того, что ведомство не хочет отдавать ему участки на намыве Васильевского острова. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Речь идет об участках №4 и №7 на бульваре Александра Грина. По утверждённому проекту планировки территории там должны построить многоквартирные дома со встроенными детскими садами. Проект принимался еще в 2007 году, а в 2014 вносились изменения. Смольный хочет, чтобы там были социальные учреждения большей вместительности, чем предлагает застройщик.

В администрации Василеостровского района считают, что на южной части намыва и так много жилых комплексов. Кроме того, разногласия с "Террой Новой" возникли и по территории в северной части.

Ранее Piter.TV писал о том, что власти Петербурга отказались от нового намыва из-за возможных наводнений.

Фото: Piter.TV