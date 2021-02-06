"Теплосеть" завершила ремонт трубопровода на Морской набережной в Петербурге. Заменено 8 метров участка трубы, система отопления заполняется теплоносителем.
Сообщение о происшествии у дома №41 по Морской набережной поступило утром 6 февраля. Фонтан горячей воды увидели местные жители и засняли на видео.
В городской "Теплосети" обеспечили все необходимые меры безопасности, а управляющим компаниям порекомендовали вести постоянный контроль за системами отопления и однократно заменять воду при снижении температуры теплоносителя в системах отопления.
В зону разлива теплоносителя попало 8 автомобилей без видимых повреждений.
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