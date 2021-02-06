На Морской набережной из-под земли забил многометровый фонтан горячей воды

В пять утра в субботу, 6 февраля, у дома №41 по Морской набережной из-под земли забил фонтан горячей воды. Неожиданное водяное "шоу" увидели местные жители и засняли на видео.
В городской "Теплосети" оперативно отреагировали на сообщение о прорыве трубы и выехали на место, приступив к ликвидации разлива. Отмечается, что теплоэнергетики обеспечили все необходимые меры безопасности, а управляющим компаниям порекомендовали вести постоянный контроль за системами отопления и однократно заменять воду при снижении температуры теплоносителя в системах отопления.
Окончание ремонтных работ запланировано на 13.00 субботы.
По предварительным данным, в зону разлива теплоносителя попало 8 автомобилей без видимых повреждений.
"Теплосеть"
В компании заверили, что пострадавшее от "фонтана" имущество петербуржцев застраховано.
Как прям петергоф
пользователи сети
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