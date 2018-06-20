"Теплосеть" запустила сервис со сроками отключения горячей воды летом

С информацией можно ознакомиться на сайте компании.

Петербуржцы теперь заранее смогут узнать график отключения воды в своем доме в интернете. С 11 апреля "Теплосеть" открыла информационный интернет-сервис, в котором будет указана дата начала и окончания отключения горячей воды. Об этом сообщает на сайте компании.

На сайте "Теплосети" нужно зайти в раздел "Летняя ремонтная кампания" (в углу справа), в графе указать улицу и номер дома. Если в результатах поиска не отобразился период отключения, то дом находится в зоне ответственности другой теплоснабжающей организации.

Все летние работы будут вестись с 21 мая по 31 августа 2019 года. Специалисты будут проверять надежность на тепломагистралях с помощью гидравлических испытаний на прочность и плотность. Также будет производить ремонт и реконструкция центральных тепловых пунктов.

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Фото: Piter.TV