Работы начнутся сегодня, 14 августа.

В Красногвардейском и Калининском районах испытают на прочность теплосеть. Работы начнутся сегодня, 14 августа. Петербуржцев просят быть максимально внимательными, температура возле тепловых сетей может достигать +40 °С. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В Красногвардейском районе проверят тепловые сети, которые проходят по улицам: Апрельской, Львовской, Маршала Тухачевского, Стасовой, Буренина, Бестужевской, Брюсовской. Также работы начнутся на Среднеохтинском, Пискаревском, Полюстровском проспектах, шоссе Революции, проспекте Маршала Блюхера и Энергетиков.

В Калининском районе испытания пройдут на Антоновской, Бестужевской, Герасимовской, Брюсовской, Арсенальной, Минеральной улицах, Кондратьевском проспекте, улице Замшина и Мечникова, на проспекте Маршала Блюхера и Арсенальной набережной.

Ранее мы писали, что "Теплосеть" готова к отопительному сезону на 57 процентов.

Фото: pixabay.com, пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"