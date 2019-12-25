В среду "Теплосеть" проведет испытания в двух районах Петербурга

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах нужно позвонить по номеру "112" с мобильного и "04" ― с домашнего.

Сегодня, 8 июля, в двух районах Петербурга пройдут испытания теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Температура воды не будет превышать 40 градусов. В Калининском районе работы пройдут в границах улиц: Арсенальной, Минеральной, Комиссара Смирнова, Бобруйской, Ватутина, а также проспектов: Лесного, Кондратьевского, Арсенальной набережной и площади Ленина.

В зону работ в Выборгском районе войдут теплосети, которые проходят на улице Комиссара Смирнова, Выборгской, Лесному проспекту и Большому Сампсониевскому.

При вытекании воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что очью на Садовой улице прорвало трубу с горячей водой.

Фото:пресс-служба "Теплосети"