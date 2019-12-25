В среду "Теплосеть" проведет испытания в двух районах Петербурга

Сегодня, 8 июля, в двух районах Петербурга пройдут испытания теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".
Температура воды не будет превышать 40 градусов. В Калининском районе работы пройдут в границах улиц: Арсенальной, Минеральной, Комиссара Смирнова, Бобруйской, Ватутина, а также проспектов: Лесного, Кондратьевского, Арсенальной набережной и площади Ленина.
В зону работ в Выборгском районе войдут теплосети, которые проходят на улице Комиссара Смирнова, Выборгской, Лесному проспекту и Большому Сампсониевскому.
При вытекании воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что очью на Садовой улице прорвало трубу с горячей водой.
Фото:пресс-служба "Теплосети"
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