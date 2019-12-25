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В среду "Теплосеть" проведет испытания в двух районах Петербурга
Сегодня, 9:46
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nadezhda_sib

В среду "Теплосеть" проведет испытания в двух районах Петербурга

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При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах нужно позвонить по номеру "112" с мобильного и "04" ― с домашнего.

Сегодня, 8 июля, в двух районах Петербурга пройдут испытания теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Температура воды не будет превышать 40 градусов. В Калининском районе работы пройдут в границах улиц: Арсенальной, Минеральной, Комиссара Смирнова, Бобруйской, Ватутина, а также проспектов: Лесного, Кондратьевского, Арсенальной набережной и площади Ленина. 

В зону работ в Выборгском районе войдут теплосети, которые проходят на улице Комиссара Смирнова, Выборгской, Лесному проспекту и Большому Сампсониевскому. 

При вытекании воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что очью на Садовой улице прорвало трубу с горячей водой. 

Фото:пресс-служба "Теплосети"

 

 

Теги: испытания теплосети, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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