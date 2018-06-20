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"Теплосеть" проведет испытания в двух районах Петербурга
Сегодня, 21:45
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IRINA_CHALKINA

"Теплосеть" проведет испытания в двух районах Петербурга

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Испытания на максимальную температуру теплоносителя пройдут в Кировском и Красносельском районах города.

Во вторник, 2 апреля, в Кировском и Красносельском районах города начались испытания на максимальную температуру теплоносителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб". 

Так, в зону профилактики войдут 25 улиц, шоссе, бульваров и проспектов. 

По словам специалистов, подобное мероприятие является обязательным при подготовке к отопительному сезону. Благодаря испытаниям возможно оценить способность сетей нести необходимые нагрузки. 

 Горожанам рекомендуют быть внимательными и осторожными в эти дни на улицах.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге гособвинение рассказало, как готовился теракт в метро

Фото:pixabay

 

Теги: испытания тепловых сетей, новости спб, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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