"Теплосеть" проведет испытания в двух районах Петербурга

Испытания на максимальную температуру теплоносителя пройдут в Кировском и Красносельском районах города.

Во вторник, 2 апреля, в Кировском и Красносельском районах города начались испытания на максимальную температуру теплоносителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Так, в зону профилактики войдут 25 улиц, шоссе, бульваров и проспектов.

По словам специалистов, подобное мероприятие является обязательным при подготовке к отопительному сезону. Благодаря испытаниям возможно оценить способность сетей нести необходимые нагрузки.

Горожанам рекомендуют быть внимательными и осторожными в эти дни на улицах.

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