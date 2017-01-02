Специалисты наготове из-за похолодания в городе.

"Теплосеть" переходит на режим повышенной готовности. Это связано с ухудшением погодных условий на территории Петербурга. В ближайшее время ожидается понижение температуры. Резкое похолодание местные жители могли заметить уже вечером 27 декабря. В отдельных районах выпал снег.

При изменении погодных условий производится регулирование температуры воды в трубопроводах, которое приводит к повышению нагрузки прокомментировал главный инженер АО Игорь Антонов

На данный момент оперативные бригады находятся в состоянии повышенной готовности. Им предоставлена дополнительная техника и оборудование. Она нужна для более оперативной ликвидации возможных дефектов.

Ранее Piter.tv писал о том, что ТГК-1 рассмотрит изменение своей доли в петербургской "Теплосети".

Фото: Piter.tv

