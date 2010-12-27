В трех районах проведут повторные испытания теплосетей

В зону испытания входят Адмиралтейский, Кировский и Красносельский районы.

В среду, 22 августа 2018 года, в Адмиралтейском, Кировском и Красносельском районах города проведут повторные испытания тепловых сетей на плотность и прочность. Об этом сообщает "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В Адмиралтейском районе еще раз проверят сети, проходящие по улицам:

Митрофаньевское шоссе, площадь Балтийского вокзала, Бумажная, Перекопская, Шкапина, Дровяная, Курляндская, Циолковского, Степана Разина, Садовая, Лабутина, Канонерская, Союза Печатников, Псковская, Витебская, Мясная, Володи Ермака, Мастерская, Александра Блока, Писарева, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я Красноармейские, Егорова, проспекты Нарвский, Рижский, Старо-Петергофский, Лермонтовский, Английский, Римского-Корсакова, Измайловский, переулки Дерптский, Ревельский, Лодыгина, Либавский, Климов, Державинский, Прядильный, Дровяной, Матисов, Минский, Рабочий, Матвеева, Советский, набережные каналов Бумажного и Обводного, а также реки Фонтанки и Пряжки.

Кировский район:

Балтийская, Червонного Казачества, Морской Пехоты, Маршала Казакова, проспект Маршала Жукова, Баррикадная, Белоусова, Возрождения, Гладкова, Губина, Зенитчиков, Зои Космодемьянской, Ивана Черных, Калинина, Кемеровская, Корнеева, Косинова, Кронштадтская, Маршала Говорова, Метростроевцев, Новоовсянниковская, Оборонная, Промышленная, Севастопольская, Трефолева, Тракторная, Турбинная, Швецова, проспект Стачек, площадь Стачек, переулки Лермонтовский, Майков, Молодежный, Огородный, Охотничий, Сивков, Урхов, Урюпин.

Красносельский район: улица Маршала Казакова и проспект Маршала Жукова.

Повторные испытания проводятся для подготовки города к отопительному сезону.

При нахождении признаков повреждения в обозначенных границах, следует позвонить по номеру 004 (мобильный - 112). Также не следует приближаться к месту, где начала протекать вода; не нужно проходить на огороженные территории; не садится и не подходить к автомобилю, который стоит в зоне затопления (ущерб застрахован).

"Теплосеть" готова к отопительному сезону на 57 процентов.

Фото: pixabay.com; "Теплосеть Санкт-Петербурга"