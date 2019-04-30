"Театр на Васильевском" получил молодежную премию Петербурга

Молодежная премия Санкт-Петербурга вручается с 2011 года деятелям искусства в возрасте до 30 лет .

В воскресенье, 27 декабря, стало известно, что в Петербурге "Театр на Васильевском" получил молодежную премию за спектакль "Зима". Об этом сообщает портал Online47.

"Зима" поставлена по пьесе Евгения Гришковца. Режиссером постановки выступил Олег Сологубов. Жюри отметила эту постановку за творческие заслуги коллектива спектакля.

В сюжете пьесы история о солдатах, посланных на секретное задание в зимний лес. Стараясь не замерзнуть, они разговаривают на разные темы и предаются воспоминаниям.

Ранее мы сообщали о том, что из-за коронавируса в БДТ отменены новогодние спектакли.

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