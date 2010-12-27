"Татнефть" закрыла сделку с Neste по АЗС в Петербурге

"Татнефть" закрыла сделку по покупке топливного бизнеса Neste в Северо-Западном регионе России. Татарская компания приобрела 75 автозаправочных станций и терминал в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба компании. Согласно подписанному контракту, до пяти лет АЗС смогут работать под прежним брендом.
Напомним, что ранее ФАС проверяла законность соглашения между двумя фирмами. Антимонопольщики пришли к выводу, что нарушений нет. Однако они заявили, что из-за покупки заправок Neste "Татнефть" станет доминирующим предприятием в городе. Сделка приведет к сокращению розничных продаж топлива на рынках Ленобласти, около границы с Петербургом. Таким образом ограничится конкуренция.
Ранее Piter.tv писал о том, что Ижорские заводы отгрузили оборудование для заводов "Татнефти".
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 )
...Может "Татнефть" даст какие-то пояснения !? Хотя бы на словах, что технологии и качество станет не хуже, чем было...
Прощай качество, надо искать другие заправочные станции!
Уже сменил заправку, заметил изменения, даже ещйё не зная , что продали...
Будем надеяться что качество останется прежним. Но вряд-ли...
Вот и кончается качественный бензин....