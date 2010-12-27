"Татнефть" закрыла сделку с Neste по АЗС в Петербурге

Стороны подписали официальные документы о передаче автозаправок и терминала.

"Татнефть" закрыла сделку по покупке топливного бизнеса Neste в Северо-Западном регионе России. Татарская компания приобрела 75 автозаправочных станций и терминал в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба компании. Согласно подписанному контракту, до пяти лет АЗС смогут работать под прежним брендом.

Напомним, что ранее ФАС проверяла законность соглашения между двумя фирмами. Антимонопольщики пришли к выводу, что нарушений нет. Однако они заявили, что из-за покупки заправок Neste "Татнефть" станет доминирующим предприятием в городе. Сделка приведет к сокращению розничных продаж топлива на рынках Ленобласти, около границы с Петербургом. Таким образом ограничится конкуренция.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ижорские заводы отгрузили оборудование для заводов "Татнефти".

Фото: Piter.tv