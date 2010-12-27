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"Татнефть" закрыла сделку с Neste по АЗС в Петербурге
Сегодня, 17:36
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lesjasap

"Татнефть" закрыла сделку с Neste по АЗС в Петербурге

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Стороны подписали официальные документы о передаче автозаправок и терминала.

"Татнефть" закрыла сделку по покупке топливного бизнеса Neste в Северо-Западном регионе России. Татарская компания приобрела 75 автозаправочных станций и терминал в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба компании. Согласно подписанному контракту, до пяти лет АЗС смогут работать под прежним брендом.

Напомним, что ранее ФАС проверяла законность соглашения между двумя фирмами. Антимонопольщики пришли к выводу, что нарушений нет. Однако они заявили, что из-за покупки заправок Neste "Татнефть" станет доминирующим предприятием в городе. Сделка приведет к сокращению розничных продаж топлива на рынках Ленобласти, около границы с Петербургом. Таким образом ограничится конкуренция. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Ижорские заводы отгрузили оборудование для заводов "Татнефти".

Фото: Piter.tv

Теги: neste, азс, татнефть
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 18:59

...Может "Татнефть" даст какие-то пояснения !? Хотя бы на словах, что технологии и качество станет не хуже, чем было... 

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Аноним
Сегодня 18:17

Прощай качество, надо искать другие заправочные станции!

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Аноним
Сегодня 19:01

Уже сменил заправку, заметил изменения, даже ещйё не зная , что продали...

 

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Аноним
Сегодня 18:51

Будем надеяться что качество останется прежним. Но вряд-ли...

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Аноним
Сегодня 18:08

Вот и кончается качественный бензин....

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