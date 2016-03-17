Ижорские заводы отгрузили оборудование для заводов "Татнефти"

В Северную столицу привезли последнее оборудование.

ПАО "Ижорские заводы", которые входят в группу ОМЗ, отгрузили оборудование для "Татнефти" в Петербурге. Специалисты разместили реактор гидроочистки дизельной фракции для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отметим, что аппараты созданы в рамках соглашения, которое было подписано с "ОНХ-Холдингом" в 2018 году. Вес товара составил почти 800 тонн. Это последнее оборудование из четырех, по которым был заключен контракт на транспортировку.

Летом 2019 года "Ижорские заводы" также отгрузили для "Татнефти" реакторы гидроочистки керосина, предварительной очистки и колонну горячего сепаратора высокого давления.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФАС разрешила "Татнефти" приобрести 75 заправок Neste в Петербурге.

Фото: пресс-центр ПАО "Татнефть"