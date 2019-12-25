До конца этого года компания намерена обновить 15 заправок.

В Петербурге заправки "Neste" преобразуют в гастрономические АЗС. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе компании "Татнефть".

Так, с 21 мая этого года ежемесячно компания планирует закрывать одну-две заправки, чтобы открыть на их месте гастрономические автомобильные заправочные станции (АЗС). На них автовладельцы смогут не только заправить машину, но и приятно провести время. Автомобилисты смогут даже пообедать или провести деловые переговоры.

До конца этого года компания намерена обновить 15 заправок, первая из них находится на Планерной улице в Приморском районе.

Ранее мы писали, что автоэксперт призвал не спешить с покупкой машины.

Фото: пресс-служба "Татнефть-АЗС-Северо-Запад"