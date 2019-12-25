"Татнефть" купила восемь АЗС Circle K в Петербурге и Ленобласти

Стоимость сделки не разглашается, но эксперты оценивают её в 320 миллионов рублей.

Компания "Татнефть" приобрела восемь заправок канадского бренда Circle K на территории Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщил "Коммерсант-СПб" со ссылкой на свой источник.

Канадская компания Circle K в марте 2022 года приостановила свою работу в России в связи с конфликтом на Украине. Сделка с "Татнефтью" была оформлена весной, ребрендинг компания планирует завершить осенью.

Стоимость сделки не разглашается, но эксперты оценивают её в 320 миллионов рублей.

После завершения сделки "Татнефть" будет контролировать 106 АЗС в Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Фото: Piter.tv