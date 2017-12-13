"Тащили за волосы": Появилось новое видео задержания Михаила Саакашвили

Опубликовано новое полное видео из ресторана в Киева, где был задержан экс губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Накануне, 12 февраля, в одном из ресторанов Киева был задержан бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. После задержания его посадили в самолет и выдворили в Польшу, откуда он прибыл в сентябре прошлого года незаконным путем.

Сейчас появилось новое полное видео задержания политического действия. На опубликованных кадрах вооруженные люди в масках ворвались в полупустой зал ресторана. Нескольких человек повалили на пол и не разрешали вставать. Затем схватили за руки и держа за волосы вывели из ресторана.

Под видео сообщается, что его всю дорогу до самолета били и угрожали выстрелами. Польская погранслужба подтвердила, что Михаил Саакашвили прибыл в Польшу.

Видео: Facebook/Mikheil Saakashvili