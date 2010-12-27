В голосовании приняли участие 1,7 млн пользователей.

Во вторник, 10 декабря, стало известно, что пользователи "Одноклассников" выбрали лучший российский фильм 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

В номинации "Фильм года" победила кинолента "Т-34" с Александром Петровым. За это звание сражались "Балканский рубеж", "Семь ужинов", "Громкая связь" и "Тобол".

Также в номинации "Лучший сериал" первенство заняла мистическая драма "Слепая" от ТВ-3. Российские пользователи не обошли стороной и музыкальное творчество. Так, песня Артура Пирожкова "Зацепила" стала "Хитом года".

Отмечется, что в голосовании участвовало 1,7 млн пользователей "Одноклассников".

Ранее мы сообщали о том, что студия Warner Bros. официально анонсировала "Шазам! 2".