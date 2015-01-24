"ТЭК" завершил гидравлические испытания в Петербурге

В ходе работ специалисты заменили 592 метра теплосетей.

Специалисты ГУП "ТЭК" завершили гидравлические испытания в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

С 13 мая по 23 августа теплоэнергетики проверили более 4700 км трубопроводов, проведя 261 гидравлическое испытание в 17 районах Петербурга и четырех районах Ленобласти.

В результате проверок специалисты выявили 262 слабых участка. Большая часть их них были обнаружены в Калининском, Выборгском и Приморском районах. Также в Пушкинском и Колпинском районах специалистам удалось устранить 41 дефект. В настоящий момент "ТЭК" ликвидировал 241 технологическое нарушение.

Ранее мы писали, что в Петербурге готовность теплосетей к отопительному сезону составляет 96%.

Фото: "ТЭК СПб"