"Свечу памяти" зажгут в сквере имени Ольги Берггольц 27 января

В этом году из-за пандемии коронавируса в акции участие не смогут принять ветераны Приморского района.

В День 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в сквере имени Ольги Берггольц пройдёт акция "Свеча памяти". Участники мероприятия почтут память жителей блокадного Ленинграда, чья жизнь прервалась в эти тяжёлые годы

В этот день сквер имени Ольги Берггольц напомнит горожанам блокадный Ленинград – монумент, установленный в центре сквера, будет укутан мешковиной, вокруг него появятся противотанковые металлические ежи, а плакаты военного времени, которые будут развешены в сквере, как и прежде, будут призывать горожан к труду и стойкости. В сквере будут звучать стихи, написанные Ольгой Фёдоровной Берггольц в блокадные годы. Участники акции зажгут свечи, расставят их около монумента, к подножию возложат цветы.

В этом году из-за пандемии коронавируса в акции участие не смогут принять ветераны Приморского района. Мероприятие будут показывать в режиме онлайн, начало в 12:00.

В Петербурге откроется выставка, посвященная блокадному Ленинграду.

Фото: СПб ГБУ "Приморский культурный центр"