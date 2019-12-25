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Жители Волхова сняли на видео "суперсвиней", которые забрели в город
Сегодня, 14:24
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Alena_Zinovieva

Жители Волхова сняли на видео "суперсвиней", которые забрели в город

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Группа кабанчиков подняла местным жителям настроение.

В четверг, 31 декабря, жители Волхова встретили на улице неожиданных гостей. Прямо из леса в город забрела  группа кабанчиков: папа, мама и поросята. В сети появилось видео с места событий.

Лесных гостей заметили возле стадиона "Локомотив". Автор видео пошел за группой диких животных, назвав их "суперсвиньями". Мужчина увидел хорошую примету  в том, что кабаны наведались в город в канун Нового года. "Все будет здорово в новом году", - заявил он.

Ранее петербуржцы заметили краснокнижного зимородка.

Фото, видео: ВКонтакте / Подслушано Волхов

Теги: волхов, дикие животные, кабаны
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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