Жители Волхова сняли на видео "суперсвиней", которые забрели в город

Группа кабанчиков подняла местным жителям настроение.

В четверг, 31 декабря, жители Волхова встретили на улице неожиданных гостей. Прямо из леса в город забрела группа кабанчиков: папа, мама и поросята. В сети появилось видео с места событий.

Лесных гостей заметили возле стадиона "Локомотив". Автор видео пошел за группой диких животных, назвав их "суперсвиньями". Мужчина увидел хорошую примету в том, что кабаны наведались в город в канун Нового года. "Все будет здорово в новом году", - заявил он.

Ранее петербуржцы заметили краснокнижного зимородка.

Фото, видео: ВКонтакте / Подслушано Волхов